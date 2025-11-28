Зеленський змушений обирати між жахливою угодою та невигідним миром: деталі CNN

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відступив від свого нового крайнього терміну, 27 листопада, щодо угоди в Україні, попри своє бажання вважатися миротворцем. Це ключовий сигнал того, що зустріч у Москві між його посланцем Стівом Віткоффом і представниками Кремлем, ймовірно, не призведе до раптової угоди про припинення війни.

Розбіжності між Києвом і Москвою залишаються надто очевидними, йдеться у матеріалі CNN.

Каміння спотикання сторін

Видання наголошує, що небажання диктатора Володимира Путіна ухвалити будь-яку пропозицію, що не залишає йому контролю над усією східною Донецькою областю, ймовірно, залишиться очевидним протягом наступних днів. Остання пропозиція США, яка надійшла “фюреру”, очевидно, вилучає цю ключову поступку з плану, що просочився минулого тижня у ЗМІ, що ні Київ, ні його європейські союзники не вважають розумним з військової чи політичної точки зору

“Ця повторювана, циклічна нездатність зрозуміти прірву між двома сторонами – вироблену на двох окремих переговорних шляхах – є причиною того, що прогрес завжди здається близьким, але водночас - недосяжним. Переговори щодо однієї угоди з Україною, а потім іншої - з Росією, а потім надія на те, що вони достатньо зблизиться, щоб утриматися, створюють спокусливу ілюзію прогресу, але на практиці це нікуди не веде. Каміння спотикання залишається незмінними”, - пише CNN.

Значна частина запропонованої угоди містить у собі ймовірні теоретичні ідеї щодо майбутніх альянсів, фінансування чи обмежень. Втім, наголошує видання, ці елементи можуть перетворитися на щось більш практичне або взагалі зникнути протягом місяців після підписання будь-якої угоди.

У статті наголошують, що, Україні, ймовірно, не знадобиться армія 600 тис. осіб - це ліміт, запропонований у проєкті угоди, якщо вона дійсно побачить мир. Крім того, членство в НАТО може стати менш нагальним і менш життєздатним у мирний час. Подібна ситуація і з поверненням Росії до G8. Можливо, наголошує CNN, Москва цього й захоче, але ідея про те, що Путін потисне руку на саміті лідерам європейських держав здається нереальною.

Чи зупинить угода війну

У статті наголошують: наразі найважливіше запитання - чи справді будь-яка угода зупинить війну. Ба більше - президент України Володимир Зеленський, ймовірно, зіткнеться з жахливим компромісом.

“Він повинен зважити цінність майбутніх гарантій безпеки, формалізованих США та Європою, з реальною та неминучою шкодою, яку поступка Донбасом завдасть його політичному та військовому становищу. Це поганий вибір, якщо угода залишається чинною. Немає вибору, якщо в довгостроковій перспективі, як і раніше, Кремль не дотримуватиметься угоди”, - констатує видання.

Але найближче майбутнє не приносить кращих новин, наголошується у статті. Зокрема, дедлайн Трампа витіснив з заголовків корупційний скандал; фінансування від союзників Києва наступного року під питанням, на передовій розгортаються три окремі кризи - Росія просувається на Запоріжжі, в Покровську та Куп'янську. Крім того, решта Донецької області, що перебуває під контролем Києва, також під загрозою цієї зими.

Надія Києва і союзників

“Мовчазна надія Києва та його союзників, можливо, марна, полягає в тому, що Україна зможе довести жорстоке марнотратство людських ресурсів Росією та її повну економічну зосередженість на війні до межі і побачити, як вона розвалиться. Однак у таких закритих суспільствах, як російське, неможливо передбачити, наскільки далеким може бути крах”, - йдеться у статті.

CNN зауважує, що “боротьба, яка чекає на Зеленського, сповнена ризиків”. Зокрема, й тому, що Росія має більше ресурсів і досягає серйозних успіхів на землі.

“Боротьба України є екзистенційною – вона не має розкоші Москви, яка одного дня може вирішити, що їй достатньо, і зупинити напад. Але сумарний вплив останніх десяти місяців важкої роботи, дипломатичної плутанини та різких змін зробив немислиму угоду ближчою до реалізації”, - констатують у матеріалі.

Ідея про те, що Україна поступиться територією Москві в обмін на мир, відкрито висміювалася Києвом та Європою на початку цього року, а також протягом усієї адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Втім, тепер вона знайшла відображення в першій версії 28-пунктного мирного плану Трампа.

“Вона зникла з витіклої європейської контрпропозиції, але, очевидно, не з максималістського списку бажань Путіна. Цикл, безумовно, тепер повториться. Спецпосланець Трампа Віткофф, ймовірно, знову почує під час свого візиту до Москви, що Путін не поступиться своїй вимозі, щоб Україна відмовилася від Донецька в обмін на мир. Віткофф повідомить про це Трампу. На Зеленського знову чинитимуть тиск, і може настати ще один дедлайн у стилі Дня подяки”, - підсумовує CNN.

Нагадаємо, напередодні диктатор-президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв про мирний договір. Зокрема, з його слів, “жодних” проєктів мирного договору нібито не було. Мовляв, є лише “набір питань” для обговорення. Втім, додав “фюрер” Москва згодна, що перелік пунктів Вашингтона щодо України “може бути покладено в основу майбутніх домовленостей”.

Зауважимо, що в Росії вкотре назвали "неприйнятні" для них позиції в потенційному мирному плані. Зокрема, РФ продовжує нахабно наполягати, що розгортання європейських військ в Україні “неможливе”, а членство країни в НАТО є неприйнятним для Москви.