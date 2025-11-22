Зеленський знову під тиском: чому Трамп прагне нав'язати свій сценарій миру Україні, а не Кремлю

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. / © Getty Images

Американський “мирний план” з 28-пунктів, який цього тижня просочився у ЗМІ, дуже перекошений на користь агресорки Російської Федерації. Втім, український лідер Володимир Зеленський не одразу засудив цей документ.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Президент України, пише видання, не може ризикувати гнівом Трампа. Втім, у Зеленського дуже мало часу, щоб уникнути нав'язування Україні незадовільного миру.

Зауважимо, що Трамп пообіцяв вирішити війну в Україні протягом 24 годин після повернення до Білого дому. Йому це не вдалося, але він наполегливо стверджує, що уже розв'язав вісім воєн і відчайдушно хоче досягнути дев’ятого миру в Україні. Ця подія могла б значно посилити шанси на Нобелівську премію миру наступного року.

Втім, наголошує The Times, після невдалих виборів для республіканців у губернаторських перегонах у Вірджинії та Нью-Джерсі цього місяця Трамп усвідомлює, що йому потрібно більше говорити про проблеми вартості життя, які впливають на американських виборців. Натомість менше вихвалятися своїми зусиллями щодо досягнення миру між Азербайджаном і Вірменією, якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах наступного року.

Намагаючись повернутися до свого внутрішнього порядку денного, Трамп може вважати, що швидше і доцільніше тиснути на Зеленського, а не на “фюрера” Путіна, щоб припинити війну.

“Оскільки в цій грі в покер він вважає, що саме в українського президента немає карт”, - підводить підсумок видання.

Зауважимо, саме цю фразу Трамп знову і знову гнівно повторював під час та після скандальної зустрічі з президентом Зеленським в Овальному кабінеті на початку 2025-го.

Нагадаємо, ввечері 21 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо "мирного плану". Він наголосив, що зараз тиск на Україну є найважчим. Крім того, держава опинилася перед дуже складним вибором - “або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима”.