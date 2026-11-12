Зеленський знову розкритикував США: що йому не сподобалося після переговорів

Зеленський розкритикував підхід США до гарантій безпеки / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський розкритикува підхід США до гарантій безпеки для України.

Про це глава держави сказав під час виступу на 9-му саміті Європейської політичної спільноти.

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«Коли американці та росіяни говорять про безпеку, вони мають на увазі не лише гарантії безпеки для України. Насправді це більше про якусь нову безпекову модель між Європою та Росією», — сказав Зеленський.

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Він назвав такий підхід «трохи дивним». За словами президента, впродовж трьох десятиліть після розпаду СРСР європейські країни демонстрували доброзичливе ставлення до РФ. Європа послідовно прагнула налагодити з Москвою якомога тіснішу співпрацю, розширити торговельні зв’язки та побудувати партнерські відносини.

«Війни Путіна насправді пов’язані лише з його ставленням до інших, а не з якимось постійним невідворотним протистоянням із Європою. Але, чуємо сьогодні те, що чуємо», — підсумував Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявив, що Путін хоче знищити життя у великих українських містах.

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