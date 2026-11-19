Зеленський повідомив про результати переговорів із командою Трампа / © Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, у Берліні зустрівся зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Реклама

За словами президента, важливим результатом зустрічі стало поглиблення співпраці між Україною, США та європейськими партнерами на переговорному напрямку.

Реклама

© Офіс президента України

Зеленський нагадав, що від самого початку Україна виступала за максимальну координацію зі США та країнами Європи в питаннях, які стосуються європейської безпеки, майбутнього України та завершення війни.

За його словами, під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які стануть стримуванням для Росії.

© Офіс президента України

«Розраховуємо, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи. Обговорили можливі параметри такої зустрічі і порядок денний. Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу», — підсумував Зеленский.

© Офіс президента України

Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.

Реклама

Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував заяву Кушнера щодо 5 статті НАТО для України і заявив, що не певний, що у них «однакове розуміння».

Новини партнерів