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Зеленський знову зустрівся з Віткоффом і Кушнером: про що домовлялися
Головними темами розмови Зеленського з Кушнером і Віткоффом стали дієві гарантії безпеки для стримування Росії та підготовка до першої багатосторонньої зустрічі переговорних команд за повноцінної участі Європи.
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, у Берліні зустрівся зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
За словами президента, важливим результатом зустрічі стало поглиблення співпраці між Україною, США та європейськими партнерами на переговорному напрямку.
Зеленський нагадав, що від самого початку Україна виступала за максимальну координацію зі США та країнами Європи в питаннях, які стосуються європейської безпеки, майбутнього України та завершення війни.
За його словами, під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які стануть стримуванням для Росії.
«Розраховуємо, що американська сторона допоможе якомога швидше організувати першу багатосторонню зустріч на рівні команд за повної присутності Європи. Обговорили можливі параметри такої зустрічі і порядок денний. Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу», — підсумував Зеленский.
Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.
Своєю чергою Володимир Зеленський прокоментував заяву Кушнера щодо 5 статті НАТО для України і заявив, що не певний, що у них «однакове розуміння».