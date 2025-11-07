Зеленський жорстко відповів Лукашенку на "запрошення" українців до Білорусі: що заявив

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував останні «добрі» заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу українців, заявивши, що той намагається «заговорити пам’ять» українського народу.

Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами.

Володимир Зеленський прокоментував спроби Лукашенка, який нещодавно навіть запрошував українців жити в Білорусі, показати свою «доброту».

«Останнім часом Лукашенко став „дуже балакучим“ у медіа. Він показує, який він добрий до нашого народу», — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що українці добре пам’ятають роль Білорусі у війні.

«Нам його доброта — ракети о 4 ранку з ракетами — не потрібна», — різко відповів Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам’ять українців, і він буде розплачуватися за своє союзництво з Росією. З перших днів повномасштабного вторгнення територія Білорусі використовувалася Росією як плацдарм для наступу на північ України та для регулярних ракетних обстрілів українських міст.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкриття оновленого мосту через річку Прип’ять звернувся до громадян України із запрошенням приїжджати до його країни.

Також повідомлялося, що білоруські миротворці готові до можливого розгортання в Україні за наявності відповідного рішення. Про це заявив начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олексій Скабей.

Водночас раніше Олександр Лукашенко пригрозив Європі застосуванням російського ракетного комплексу «Орешнік», який поставлять на бойове чергування на території держави-васала РФ у грудні 2025 року.