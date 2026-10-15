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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський жорстко відповів на дизельну угоду Трампа і Путіна

Президент ще раз сказав, що Україна відповідатиме на ворожі атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не хоче брати участь у жодних домовленостях, пов’язаних із дизельним пальним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми не хочемо бути втягнутими в якісь угоди з дизельним пальним. Я не хочу в цьому брати участь. Якщо він атакує нас — ми відповімо. Таке в нас правило. Не втягуйте нас у жодні угоди з дизельним пальним», — сказав він.

Дизельна угода між США та РФ — що відомо

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.

Несподіваний крок стався просто під час переговорів української команди з американськими представниками про завершення війни.

Рішення Трампа обурило Київ. Зокрема, Зеленський вважає, що США варто було б укласти дизельну угоду з Україною, оскільки саме вона вирішує, які російські НПЗ працюють і які судна з російською нафтою можуть курсувати в морі.

Тим часом у Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон підтримав ініціативу колеги Браяна Фіцпатріка та назвав рішення Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального серйозною помилкою.

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що рішення про скасування санкцій щодо російського дизелю вигідне для американців, і нагадують, що Європа продовжує купувати паливо в РФ, незважаючи на війну в Україні.

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