Президент України Володимир Зеленський розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за бажання припинити допомогу Україні. Український лідер заявив, що це вигідно лише Росії.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Президент Зеленський наголосив, як би не розвивалися події, Росія завжди буде ворогом для США.

«Я не погоджуюся з віцепрезидентом. Ми відкриті. Ми не вороги. Росія — вороги, і завжди залишатимуться ворогами Сполучених Штатів. Холодна війна, гаряча війна, хай Бог благословить, ніякої війни, але вони не союзники», — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що співпраця між країнами має будуватися на принципі взаємної вигоди, а не на пошуках способів припинити підтримку.

«Я впевнений, що Сполучені Штати — чудовий партнер для України, і українці теж можуть зміцнити США. У бізнесі люди кажуть, що це виграш для всіх. То чому б не виграти?» — додав він.

Зеленський резюмував, що пишатися відсутністю допомоги країні, яка бореться з агресією, означає фактично сприяти планам Кремля.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні. Венс згадав, як під час виборів спілкувався з американцем українського походження. Той переконував його, що США мають допомагати Україні. Проте віцепрезидент заявив, що і тоді, і зараз вважає витрати на Україну марними.

До слова, очільник Пентагону знову розкритикував допомогу Україні та підтвердив курс на «мирну угоду».

