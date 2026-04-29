Зеленський жорстко відповів на заяви Венса про припинення допомоги Україні — подробиці
Володимир Зеленський в інтерв’ю Newsmax різко відповів віцепрезиденту США Джей Ді Венсу. Президент пояснив, чому блокування допомоги Україні є допомогою Росії та закликав до взаємовигідного партнерства.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за бажання припинити допомогу Україні. Український лідер заявив, що це вигідно лише Росії.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax.
Президент Зеленський наголосив, як би не розвивалися події, Росія завжди буде ворогом для США.
«Я не погоджуюся з віцепрезидентом. Ми відкриті. Ми не вороги. Росія — вороги, і завжди залишатимуться ворогами Сполучених Штатів. Холодна війна, гаряча війна, хай Бог благословить, ніякої війни, але вони не союзники», — наголосив Зеленський.
Президент також зазначив, що співпраця між країнами має будуватися на принципі взаємної вигоди, а не на пошуках способів припинити підтримку.
«Я впевнений, що Сполучені Штати — чудовий партнер для України, і українці теж можуть зміцнити США. У бізнесі люди кажуть, що це виграш для всіх. То чому б не виграти?» — додав він.
Зеленський резюмував, що пишатися відсутністю допомоги країні, яка бореться з агресією, означає фактично сприяти планам Кремля.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні. Венс згадав, як під час виборів спілкувався з американцем українського походження. Той переконував його, що США мають допомагати Україні. Проте віцепрезидент заявив, що і тоді, і зараз вважає витрати на Україну марними.
До слова, очільник Пентагону знову розкритикував допомогу Україні та підтвердив курс на «мирну угоду».