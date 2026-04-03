Зеленський зробив емоційну заяву про компроміс із Росією та Путіна

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував ідеї щодо територіальних компромісів із Росією. Глава держави наголосив, що президент Росії Володимир Путін має відступити і компенсувати завдані Україні збитки.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю News Nation.

Президент заявив, що під час переговорів із представниками США та НАТО ключовою темою були гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що справжні гарантії безпеки Україна може отримати лише від США.

«Йшлося про гарантії безпеки для України. І ви знаєте, що такі гарантії ми можемо отримати лише від Сполучених Штатів або після завершення цієї війни. Після її закінчення ми зможемо мати ці гарантії безпеки», — сказав глава держави.

Компроміси з РФ

Водночас він різко відреагував на розмови про «компроміси» з Росією.

«Коли американська команда почала говорити про компроміс, між нами кажучи, я вважаю, що світ має змусити Путіна відступити, і це вже є великим компромісом. Він має відійти і відшкодувати все, що втратили люди, заплатити за це і зберегти свою незалежність. Усі вже забули, що це був найбільший компроміс з нашого боку, з огляду на те, що ми зазнали таких втрат — тисячі людей, тисячі будинків», — висловився Зеленський.

Він зазначив, що зараз лунають заяви про те, нібито Росія запропонувала компроміс, який передбачає вихід України з власних територій, що перебувають під її контролем. За словами президента, стверджується, що начебто у разі відмови від такого сценарію російські сили можуть просунутися далі й більше не пропонуватимуть подібного «компромісу».

«Потім вони підуть ще далі. Саме це я дуже хотів підкреслити. Я поважаю вашу переговорну групу, американську, але я дуже хотів, щоб вони зрозуміли: він (Путін — ред.) не хоче зупинятися», — наголосив глава держави.

Компроміси з Росією — що відомо про вимоги США до України

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський заявив, що США готові фіналізувати гарантії безпеки лише після виведення українських військ із Донбасу. Президент вважає таку умову ризикованою через втрату оборонних позицій та припускає, що РФ розраховує на втому Вашингтона від війни.

Держсекретар США Марко Рубіо спростував заяву Зеленського про те, що Вашингтон нібито вимагає виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Посадовець назвав це неправдою, наголосивши, що таких умов Києву не висували, а США продовжують партнерство з Україною за визначеною стратегією.

Зеленський відкинув звинувачення Рубіо у брехні, пояснивши, що його слова стосувалися послідовності подій: Росія вимагає виходу ЗСУ з Донбасу як умову припинення війни, а США готові надати гарантії безпеки лише після її завершення. Президент наголосив, що не заявляв про прямий тиск Вашингтона, а лише констатував логіку процесу, за якої отримання американських гарантій фактично стає можливим тільки після виконання російських ультиматумів для закінчення бойових дій. Зеленський підкреслив, що Україна прагнула підписати документ до кінця війни, проте американська сторона наполягає на голосуванні в Конгресі вже після її завершення.