Зеленський зробив гучну заяву про відмову України від ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський назвав відмову Києва від ядерної зброї великою помилкою та «нечесною грою» підписантів Будапештського меморандуму. Він зазначив, що членство в НАТО стало б єдиною справедливою компенсацією за втрачений арсенал.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics та повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський сказав, що після відмови України від ядерної зброї очікувалося, що умови для неї будуть справедливими, а гарантії безпеки — надійними.

«Я вважаю, що членство в НАТО — це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка«, — наголосив президент.

Він додав, що йдеться не лише про помилку самої України, а й про прорахунок інших підписантів Будапештського меморандуму — держав, які володіють ядерною зброєю. За словами Зеленського, якщо вони наполягали на роззброєнні, то мали забезпечити країні дієві гарантії безпеки, зокрема можливу «ядерну парасольку».

«Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні», — сказав глава держави.

Нагадаємо, у березні Зеленський наголосив, що дієві гарантії безпеки для України мають бути максимально потужними, розглядаючи як варіанти вступ до НАТО або навіть отримання ядерної зброї, хоча ці питання партнерами наразі не порушувалися. Президент застеріг Європу від втрати уваги до України через конфлікт на Близькому Сході та відкинув пропозиції США щодо виходу з Донбасу в обмін на обіцянки безпеки, оскільки саме українські оборонні укріплення є реальними гарантіями захисту від швидкої окупації.

Зауважимо, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що через політичну ситуацію питання членства України в Альянсі не буде вирішене найближчим часом. За його словами, це об’єктивна оцінка поточних процесів у блоці. Попри політику «відчинених дверей», консенсусу щодо запрошення України наразі немає, тому НАТО зосереджене на практичній допомозі та військовій сумісності.