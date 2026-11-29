Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна не збирається юридично визнавати тимчасово окуповані Росією території частиною РФ і не вважає прийнятним завершення війни через поступки Москві. Відмова від власної землі не може бути справедливою умовою миру, адже йдеться не просто про території, а про українські міста, села та домівки людей.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera, окремі фрагменти якого цитує Clash Report.

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Україна не зробить Путіну подарунок

Зеленський наголосив, що Україна не готова офіційно та юридично визнавати російську окупацію своїх територій. За його словами, це означало б фактично подарувати російському диктатору те, чого він не зміг домогтися повністю військовим шляхом.

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«Ми не готові юридично та офіційно визнавати тимчасово окуповані території. Ми не готові зробити Путіну такий подарунок», — заявив президент.

Він підкреслив, що окуповані землі — це не просто територія на карті, а місця, де живуть українці, їхні домівки, міста та села, частина яких зруйнована російськими військами.

Глава держави також звернув увагу на невідповідність між масштабами території Росії та її претензіями на українські землі. За його словами, РФ має понад 17 мільйонів квадратних кілометрів території, однак продовжує вимагати ще близько 6 тисяч квадратних кілометрів України.

«Хто може вірити цим словам? Ніхто», — прокоментував Зеленський російські територіальні претензії.

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Війну не можна завершити поступками України

Президент наголосив, що змушувати Україну віддавати свої території або погоджуватися на інші поступки заради завершення війни — неправильно та несправедливо. На його думку, такий підхід став би серйозною помилкою не лише для України, а й для міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів.

Зеленський також згадав окупацію Криму у 2014 році. Він заявив, що тоді Росії фактично дозволили закріпитися на півострові, а США, на його переконання, мали домогтися відступу російських сил одразу після захоплення Криму.

Путін не хоче завершувати війну

Окремо Зеленський висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє справжнього бажання припинити війну, яку сам розпочав.

«Якщо ти не знаєш, як закінчити війну, яку сам же й розпочав, це означає, що ти не хочеш її закінчувати», — сказав глава держави.

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Він назвав українців миролюбним народом, який протягом століть переживав різні форми окупації. Водночас, за словами президента, українці прагнуть лише одного — мати власну незалежну державу та самостійно визначати її майбутнє.

«Це наша країна. Це наші люди. Нам не потрібна Росія. Вони нам не потрібні», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче закінчення війни проти України.

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