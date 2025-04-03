ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2313
Час на прочитання
1 хв

Зеленський зробив категоричну заяву про окуповані території України: що він сказав

Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій, але деякі з них вдасться з часом повернути лише дипломатичним шляхом.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії, це червоні лінії. Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 3 квітня.

Президент зазначив, що деякі території вдасться з часом повернути лише дипломатичним шляхом.

«Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, аби повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях», — припустив Зеленський.

Президент також додав, що Україна працюватиме над покаранням воєнних злочинців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями може з’явитися шанс дотиснути Росію на припинення вогню.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie