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Зеленський зробив категоричну заяву про окуповані території України: що він сказав
Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій, але деякі з них вдасться з часом повернути лише дипломатичним шляхом.
Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії, це червоні лінії. Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу 3 квітня.
Президент зазначив, що деякі території вдасться з часом повернути лише дипломатичним шляхом.
«Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, аби повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях», — припустив Зеленський.
Президент також додав, що Україна працюватиме над покаранням воєнних злочинців.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями може з’явитися шанс дотиснути Росію на припинення вогню.