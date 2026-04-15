Зеленський зробив неочікувану заяву про позицію Трампа

Зеленський і Трамп. / © Getty Images

Реклама

Американський президент Дональд Трамп від початку декларує позицію «посередині». Це свідчить про відсутність чіткої підтримки України.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню ZDF.

«Мені здається, він із самого початку заявляв, що залишатиметься нейтральним. Це свідчить про те, що він не на моєму боці і не на боці Росії», — відповів глава держави на запитання про позицію Трампа щодо України.

Реклама

Зеленський наголосив на важливості тиску США на Російську Федерацію. Адже, каже президент, якщо Вашингтон не буде тиснути на Москву, «то вони більше не боятимуться».

«У тристоронніх переговорах європейським країнам важко знайти своє місце. Це важливо, але складно. І я не бачу жодних сигналів з боку США, що вони цього прагнуть», — заявив президент.

Стосунки США і України - останні новини

Володимир Зеленський висловив стурбованість через нестачу Patriot. З його слів, наразі США зосередили свою увагу на війні в Ірані. Це вже позначилося на Україні, бо «якщо війна триватиме довше, то в України буде менше зброї».

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс ошелешив заявою про припинення допомоги Україні. Він наголосив: дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні.

Реклама

Зауважимо, незабаром до України приїде делегація США. Втім, поки точна дата візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера поки невідома.

