Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство: за яких умов можливі вибори

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло.

Про це український лідер розповів у інтерв’ю для PAP.

«Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів», — наголосив глава держави.

Реклама

За словами Зеленського, організація голосування в умовах воєнного часу потребує законодавчих змін. Зокрема, важливою є безпека українців під час виборів, «щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці».

«З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (…) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно», — додав президент.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Володимир Зеленський, коментуючи слова американського колеги, заявив, що готовий до цього, а також попросив США допомогти провести голосування за «60–90 днів». Президент акцентував, що для проведення виборів в необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт. Окрім того, він каже, що зокрема підтримує голосування через «Дію».

Реклама

Зауважимо, російський «фюрер» Володимир Путін заявив, мовляв, «готовий подумати» над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів. Водночас, він додав, що не дозволить використовувати проведення виборів в Україні «винятково для того, щоб зупинити наступ російських військ».