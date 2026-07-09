Зеленський зробив несподівану заяву про вступ України до НАТО

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Серед країн-членів НАТО зросла кількість тих, хто відкрито підтримує майбутній вступ України до Альянсу. Це пов’язано з визнанням високого рівня української армії, оборонно-промислового комплексу та технологічного сектору.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами після саміту НАТО в Анкарі.

Український лідер нагадав, що дискусія щодо членства України в НАТО триває вже багато років, і наголосив, що останнім часом позиція багатьох союзників стала більш прихильною до Києва.

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«Я думаю, що зараз збільшилась кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО», — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що зміна ставлення союзників пов’язана насамперед із тим, що Україна довела свою спроможність бути вагомим чинником безпеки для всього Альянсу.

«Всі підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс на рівні НАТО, і один з найкращих вже, і наша армія. НАТО визнає, що обороноздатність НАТО з Україною тільки буде вигравати», — наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що міжнародні партнери високо оцінюють професіоналізм українських військових, рівень розвитку оборонних технологій та потенціал вітчизняних компаній.

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«Нашу армію всі поважають, країну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають. І хотіли би посилитись Україною», — підсумував президент.

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом і обговорив зміцнення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та кроки для наближення миру.

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