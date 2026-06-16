Зеленський зробив нову пропозицію Путіну: відповідь Кремля виявилася показовою

Зеленський і Путін. / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський вкотре заяви про готовність до зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Український лідер запропонував зустрітися на саміті G7 у Франції, щоб домовитися про припинення війни. Водночас у Кремлі показали справжні наміри і неготовність до розмови.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Україна продовжує висловлювати готовність до зустрічі з Росією на рівні лідерів, тоді як Кремль демонструє своє постійне прагнення до максималістських воєнних цілей та повну непохитність до переговорів», — наголошують американські фахівці.

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Зеленський заявив, що США та Європа погодилися запросити Путіна на саміт. За даними агентства Reuters, Україна передала запрошення безпосередньо своїм російським колегам, але не отримала чіткої відповіді.

Аналітики наголошують, що останнє запрошення Зеленського про зустріч з Путіним відбулося після неодноразових пропозицій Києва щодо прямих переговорів протягом останніх тижнів. Зокрема, про це йшлося у відкритому листі до «фюрера», в якому президент України запропонував зустріч на рівні лідерів. Втім, і її диктатор РФ згодом відхилив.

В ISW наголошують, що Москва залишається відданою припиненню війни лише за умови, що Україна капітулює перед її максималістськими військовими та політичними вимогами.

Зокрема, днями міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, заявив, що Кремль залишається відданим угоді, яку Сполучені Штати Америки та Росія нібито досягли під час саміту на Алясці у серпні 2025го. Дипломат також стверджував, що Європейський Союз та Велика Британія саботують ці нібито домовленості в Анкориджі.

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«ISW продовжує оцінювати, що Кремль використовує відсутність публічних домовленостей на саміті на Алясці, щоб хибно зобразити Росію як охочого переговірника», — підсумовують аналітики.

Нагадаємо, 14 червня Володимир Путін привітав Дональда Трампа з днем народженням і у розмові зробив нову заяву про Україну. Зокрема, «фюрер» зухвало заявив: «жодні спроби Києва завдавати ударів по інфраструктурі в РФ не змінять ситуацію на полі бою». Серед іншого Путін нібито наголосив, що його зустріч із Зеленським може відбутися лише у Москві.

Після цього Зеленський пропонував зустріч із Путіним на саміті G7. За інформацією джерел, пропозицію провести масштабну зустріч за участі лідерів США, країн Європейського Союзу, Канади та Японії було передано до Москви. Однак російська сторона вкотре відмовилася від діалогу щодо закінчення війни.

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