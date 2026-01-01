Зеленський зробив нову заяву про обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Секретар РНБО Рустем Умєров перебуває з робочим візитом у Туреччині, де обговорює, зокрема, посередництво цієї країни для проведення обміну полоненими між Росією та Україною.

Про це повідомив у своєму зверненні в четвер, 1 січня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Умєров зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та представниками турецької розвідки.

«Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це — ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону», — наголосив український президент.

Зеленський визнав, що наприкінці року питання обміну полоненими «загальмувало».

«В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців. Повернення полонених українців додому очікувалося ще до Різдва.

Згодом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов утримався від оголошення конкретних дат можливого обміну, щоб не зашкодити процесу, проте дав оптимістичний прогноз.