Зеленський зробив нову заяву про "обмін територіями": які сигнали надходять від РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не торгуватиме своїми терориторіями в обмін на мир, як того вимагає російська сторона.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо, на що готова Росія? Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що від початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, — це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля», — зазначив президент.

Зеленський висловив впевненість, що «росіяни не отримають ні Харківщину, ні Сумщину».

«Говорити про Миколаївщину, що вони там готові нам віддати Кінбурнську косу… Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас. Що стосуються всіх наших тимчасово окупованих територій, я ще підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може закінчити війну в Україні, якщо відмовиться від претензій на повернення Криму та наміри вступити до НАТО.

Судячи з повідомлень преси, під час зустрічі на Алясці Володимир Путін висунув максималістські умови припинення війни.

Зокрема, як писали західні журналісти, Росія домагається від України виведення військ із усієї території Донецької і Луганської областей — тобто Краматорська, Слов’янська, Костянтинівки, Добропілля та всіх інших населених пунктів, підконтрольних Україні.

Путін також вимагає гарантій, що Україна не вступатиме в НАТО, а ще надасть російській мові офіційний статус.