Зеленський зробив нову заяву про переговори та закінчення війни в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом — будуть переговори.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю 60 Minutes на CBS News

«Все повернеться (території — ред.), бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей. Людей не повернути… У будь-якому форматі закінчення війни цей момент ніхто не пробачить. Безумовно, будуть переговори. Вони будуть різні — односторонні, двосторонні, тристоронні. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не можен нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. Дипломатично ця війна закінчиться», — сказав він.

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Нагадаємо:

США ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я.

Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.