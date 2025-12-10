- Дата публікації
Чи будуть вибори під час воєнного стану: Зеленський про те, хто це вирішить
Зеленський вимагає від Ради розробити «дорожню карту», чи можна провести вибори під час війни.
Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозвернення за 10 грудня.
«Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодної спекуляції проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів», — сказав він.
Водночас, Зеленський визнав, що зробити це буде непросто.
«Але тиск, що до цього нам точно не потрібен», — зазначив президент.
Глава держави очікує, що народні депутати України запропонують своє бачення з цього питання.
«Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде», — запевнив він.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».
Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів і звернувся до США та європейських партнерів з проханням забезпечити безпеку для їхнього проведення.
У Брюсселі також прокоментували нову ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.
У WSJ повідомляли, що на переговорах у Маямі делегації обговорювали проведення виборів в Україні.
Раніше в лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».