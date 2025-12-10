Чи будуть вибори під час воєнного стану: Зеленський про те, хто це вирішить

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради, що нардепи викладуть своє бачення, як можна провести вибори в Україні в умовах воєнного стану.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозвернення за 10 грудня.

«Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодної спекуляції проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів», — сказав він.

Водночас, Зеленський визнав, що зробити це буде непросто.

«Але тиск, що до цього нам точно не потрібен», — зазначив президент.

Глава держави очікує, що народні депутати України запропонують своє бачення з цього питання.

«Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде», — запевнив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».

Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів і звернувся до США та європейських партнерів з проханням забезпечити безпеку для їхнього проведення.

У Брюсселі також прокоментували нову ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.

У WSJ повідомляли, що на переговорах у Маямі делегації обговорювали проведення виборів в Україні.

Раніше в лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».