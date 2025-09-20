Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним: як має діяти Трамп

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, проте наразі очікує рішучих кроків від західних партнерів.

Про це президент України розповів під час зустрічі з журналістами напередодні.

«Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав’язувати все це — це загальмовувати тиск на Путіна», — підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що вони готові до зустрічі з Путіним. «Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Дональда Трампа щодо проведення двосторонніх, а потім тристоронніх переговорів з Володимиром Путіним. За словами Зеленського, президент США запропонував цей формат під час їхньої останньої зустрічі у Вашингтоні.