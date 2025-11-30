Зеленський зробив першу заяву про результат переговорів у США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Переговори української делегації в США щодо мирного плану були конструктивними, усі питання обговорювалися відверто і спрямовано на забезпечення суверенітету та національних інтересів України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді очільника української делегації Рустема Умєрова.

За його словами, Умєров у своїй доповіді окреслив «основні параметри діалогу, акценти та деякі результати».

«Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі», — зауважив Зеленський.

Український президент також висловив вдячність Сполученим Штатам, команді американського президента та особисто Дональду Трампу «за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни».

Нагадаємо, в неділю, 30 листопада, в Маямі (штат Флорида) відбулися переговори делегацій України та США щодо мирного врегулювання війни.

Державний секретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію, заявив, що зустріч була «дуже продуктивною та корисною сесією, на якій… було досягнуто додаткового прогресу».

Рустем Умєров назвав зустріч у Флориді з високопосадовцями США «продуктивною та успішною».