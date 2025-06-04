Зеленський зробив пропозицію Путіну: деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну тимчасове припинення вогню перед зустріччю, але попередив: якщо Росія не покаже реальних кроків до миру, перемир’я триватиме лише один день.

Про це глава держави заявив на брифінгу 4 травня.

Також він повідомив, що Україна готова до зустрічі чотирьох лідерів від наступного понеділка (від 9 травня — Ред.) в будь-який день. За його словами, росіяни можуть обрати місце для її проведення: Стамбул, Ватикан чи Швейцарія.

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Зеленський пояснив, що припинення вогню має бути саме до зустрічі двох лідерів, адже під час переговорів стане зрозуміло, чи є у Кремля наміри іти на компроміс та бажання закінчити війну.

«Якщо немає ніякого порозуміння, є бажання деескалації і немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день», — зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що якщо під час розмови РФ буде готова до відповідних кроків деескалації конфлікту, тоді режим припинення вогню буде тривати.

Також він підкреслив, що перемир’я супроводжуватиметься моніторингом США.

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У разі, якщо росіяни не захочуть тривалого припинення вогню, зустріч лідерів може бути організована будь-якого дня, починаючи від завтра (5 червня — Ред.).

«Якщо руські не хочуть тривалого припинення вогню, то наша зустріч може бути, починаючи завтрашнього дня в будь-який день. Тоді буде припинення вогню день, два-три. Вони хотіли щось таке на Великдень, на 9 травня», — пояснив Зеленський.

Президент України заявив, що в разі такого перебігу подій усі сторони, які хочуть закінчити війну, будуть у виграші.

«Якщо президент Трамп підтримає таку ідею, ми будемо вдячні. Президент Ердоган, впевнений, буде підтримувати, тому що під час нашої розмови він говорив, що хотів би зустріч чотирьох: президент Ердоган, президент Трамп, я і Путін. Ми готові до такої зустрічі», — додав Зеленський.

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Раніше президент України пояснив зміст кремлівського меморандуму, який росіяни раніше «злили» в медіапростір.

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