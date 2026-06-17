Зеленський зробив Путіну нову неочікувану пропозицію: чи погодиться Кремль цього разу

Зеленський і Путін. / © ТСН.ua

Реклама

Президент України Володимир Зеленський далі висловлює готовність зустрітися з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Втім, Кремль продовжує відхиляти запрошення, а реакція Москви говорить про багато що.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики акцентують, що Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Очільник Білого дому заявив, що РФ «повинна укласти угоду» з Україною про припинення війни.

Реклама

Водночас український лідер вкотре висловився про те, що хоче провести мирні переговори з Путіним до початку наступної зими у «нейтральній країні». Зокрема, місцем проведення таких переговорів він назвав Сполучені Штати. Крім того, Зеленський ще 14 червня заявив, що вони з Трампом обговорили можливість проведення Україною та Росією мирних переговорів на території Америки у форматі, від якого Путіну важче відмовитися.

Зауважимо, перед початком саміту Зеленський запропонував зустрітися з Путіним на полях G7, але, з його слів, Москва, не надала чіткої відповіді.

Американські аналітики акцентують на тому, що Київ неодноразово пропонував організувати мирні переговори на високому рівні з російськими чиновниками. Зокрема, у відкритому листі Зеленського до Путіна від 4 червня, в якому він ініціював переговори на рівні глав держав, яку Путін згодом відхилив.

«Регулярна відмова Кремля від таких зустрічей свідчить про його постійне небажання припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не означають повної капітуляції України перед Росією», — наголошують аналітики ISW.

Реклама

Переговори Зеленського і Путіна — реакція Кремля

Водночас помічник господаря Кремля Юрій Ушаков 16 червня заявив, що нібито РФ не отримувала жодних пропозицій щодо організації зустрічі Путіна та Зеленського в Штатах. З його слів, що Путін і Трамп також не обговорювали це під час розмови телефоном 14 червня.

Своєю чергою, речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».

Дата публікації 20:46, 16.06.26 Кількість переглядів 26 Це було не за планом! Зеленський і Трамп зустрілися поза графіками — є результат!

Новини партнерів