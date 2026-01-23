- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 985
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Трампом
Президент України заявив, що гарантії безпеки вже готові.
Президент України Володимир Зеленський оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу.
Про це він сказав журналістам.
З його слів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання протиповітряної оборони та очікує від США позитивних результатів.
«Гарантії безпеки вже готові, а договір підготовлений до підписання. На його основі з’являться й інші документи», — зазначив він.
Президент також зазначив, що чекає від Трампа дати та місця підписання документа.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 22 січня завершили зустріч у Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.
В Офісі президента оцінюють зустріч двох президентів, як «хорошу» — відповідний коментар дав радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.