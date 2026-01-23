Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Трампом

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський оцінив зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу.

Про це він сказав журналістам.

З його слів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання протиповітряної оборони та очікує від США позитивних результатів.

«Гарантії безпеки вже готові, а договір підготовлений до підписання. На його основі з’являться й інші документи», — зазначив він.

Президент також зазначив, що чекає від Трампа дати та місця підписання документа.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 22 січня завершили зустріч у Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.

В Офісі президента оцінюють зустріч двох президентів, як «хорошу» — відповідний коментар дав радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.