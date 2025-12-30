Зеленський зробив важливу заяву про шанс на закінчення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація наразі не має суттєвих успіхів. Зокрема, кількість їхніх солдатів, що вступають до окупаційного війська, не зростає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

«У них немає успішних речей. Ми повинні це зрозуміти. Кількість їхніх солдатів зменшується. Адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 тисячі осіб. Вони підписували контракти. Цього року вперше кількість мобілізованих людей і кількість безповоротних втрат стали абсолютно однаковими», — наголосив глава держави.

Це означає, каже президент, що чисельність окупаційної російської армії більше не збільшується. Зеленський сподівається, що вже наступного року вдасться повністю зупинити війну.

«Ми сподіваємося, що 2026-го ми зможемо повністю зупинити цю війну. В іншому випадку Путін ухвалить рішення мобілізувати людей. Зараз він змушений укладати контракти, бо його народ не підтримує мобілізацію. Він матиме проблеми з суспільством», — висловився Зеленський.

За словами Зеленського, зараз ситуація така, що США можуть суттєво прискорити шлях до миру.

Нагадаємо, у інтерв’ю президент також заявив, що Україна не може відмовитися від територій. З його слів, саме це питання залишається найскладнішим у переговорах про припинення війни. Адже тут позиції Києва та Москви суттєво розходяться.

Зеленський каже, що більшість українців підтримують ідею миру, однак виступають проти виведення військ з Донбасу в обмін на мир. Зокрема, ще й це робить територіальне питання ключовою складністю переговорів. Він послався на результати соціологічних опитувань, які демонструють водночас прагнення до миру та небажання поступатися територіями.