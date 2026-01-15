Зеленський зробив важливі заяви про ситуацію в Києві та комендантську годину

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через втрачений міською владою час енергетику Києва рятуватимуть на урядовому рівні. У столиці створюють спецштаб, а для підтримки людей та бізнесу в морози готують послаблення комендантської години.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор за участю членів уряду, представників бласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини. Учасники наради обговорили багато робочих деталей. Президент акцентував, що надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.

Реклама

Ситуацію в Києві виправлятиме уряд

«Особливо складна ситуація в Києві — час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні», — йдеться в дописі Зеленського.

Він додав, що очікує від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

Комендантська година

Президент також поінформував, що сьогодні будуть ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години.

«Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості», — пояснив глава держави.

Реклама

Він також повідомив, що МВС України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва — окрема робота. Наразі столичні пункти підтримки потребують посилення.

Уряд має збільшити імпорт електроенергії

Зеленський наголосив, що Кабмін повинен протягом 15 січня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії. Йдеться як про державні компанії, так і про приватну сферу.

«Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання», — вказав президент.

Він подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Реклама

Допомога іншим регіонам

«Взяли в роботу запити від Дніпровщини — Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені», — йдеться в повідомленні глави держави.

Зеленський анонсував, що окремо проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергооб’єктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у столичному регіоні розгорнуть цілодобовий оперативний штаб для подолання наслідків ворожих ударів по енергетиці. Новий орган зосередиться на швидкому відновленні подаванні світла й тепла, координації аварійних робіт та залученні іноземного обладнання для ремонтів.

Щодо комендантської години, то за словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, в Україні її не скасовуватимуть, проте режим зроблять гнучкішим для порятунку людей під час блекаутів. За погодженням із військовими громадянам можуть дозволити пересування вночі, щоб дістатися до «Пунктів незламності» або забезпечити роботу критичних об’єктів.