Зеленський зробив важливу заяву щодо Словаччини після зустрічі з Фіцо

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський / © скриншот з відео

Словаччина підтримуватиме вступ України до Євросоюзу і не залишиться осторонь наближення миру і гарантування безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо, яка відбулася 5 вересня в Ужгороді.

«Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Український лідер назвав свою розмову зі словацьким прем’єром «змістовною», зазначивши, що обговорено було ключові теми — «те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини».

Зокрема, Володимир Зеленський поінформував Фіцо про вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом та про напрацювання Коаліції охочих щодо «наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи».

«Словаччина не залишиться осторонь», — зауважив український президент.

За словами Зеленського, Роберт Фіцо розповів з цього приводу про свої контакти в Китаї.

Важливою темою розмови двох лідерів було постачання російських енергоносіїв до Словаччини на тлі майбутньої енергетичної незалежності Європи.

«У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», — наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що діалог з прем’єром Словаччини буде продовжено.

Нагадаємо, напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.