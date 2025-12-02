Зеленський розповів, чого боїться у мирних переговорах: що заявив

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна висловив змішані почуття щодо дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання конфлікту. З одного боку, він бачить оптимізм у динаміці переговорів та активній участі США, але з іншого — висловлює прямі побоювання щодо стійкості інтересу ключового союзника.

Про це пише The Guardian.

За словами Зеленського, на початку обговорень він відчув певний оптимізм, який був зумовлений двома факторами.

«Трохи оптимізму було в моїх словах через певну швидкість переговорів», — зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив «зацікавленість у них з американського боку». Також додав, що це є позитивним сигналом.

«Це показало, що Америка зараз не відмовляється від будь-якого дипломатичного шляху діалогу, і це добре», — сказав Президент.

Проте, відповідаючи на пряме запитання журналістів, чи не боїться він, що Сполучені Штати можуть втратити інтерес до мирного процесу, Володимир Зеленський підтвердив свої побоювання.

«Так, я боюся. Якщо хтось із наших союзників втомиться, я боюся», — заявив він.

Президент України також підкреслив, що саме Росія зацікавлена у зменшенні цієї підтримки та уваги з боку Вашингтона.

«Мета Росії — відвернути інтерес Америки від цієї ситуації», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває ближче до миру, ніж будь-коли раніше. Також він закликав світ пам’ятати, що російське вторгнення в Україну — це кримінальний, неспровокований акт агресії.

Володимир Зеленський поділився кількома деталями щодо скоригованого мирного плану між США та Україною, який, як він підтвердив, зведений до 20 пунктів.