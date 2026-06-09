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Зеленський зробив загадкову заяву про лист Путіну та антибалістичний захист — що сказав
За словами глави держави, цей крок допоміг отримати важливий для України результат, однак подробиці наразі не розголошуються.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що досяг поставленої мети після публічного звернення до російського диктатора Володимира Путіна.
Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.
Президент зазначив, що Україна зараз особливо потребує посилення антибалістичного захисту.
«Я не можу поділитися всіма деталями, але нашій державі потрібна дуже значна кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, хоча зараз не можу сказати, яким саме він був. У мене була мета, коли я надсилав лист Путіну, і, думаю, ми отримали потрібний результат», — сказав Зеленський.
Лист Путіну — що відомо
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вперше написав відкритий лист до очільника Кремля Володимира Путіна із пропозицією завершити війну через переговори. Його було оприлюднено на сайті Офісу президента.
У зверненні до Путіна Зеленський заявив, що Росія зазнає значних втрат, а Україна продовжує чинити спротив і отримує міжнародну підтримку.
Президент України наголосив, що Україна готова до припинення вогню та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».