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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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266
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Зеленський зробив загадкову заяву про лист Путіну та антибалістичний захист — що сказав

За словами глави держави, цей крок допоміг отримати важливий для України результат, однак подробиці наразі не розголошуються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Зеленський зробив загадкову заяву про лист Путіну та антибалістичний захист — що сказав

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досяг поставленої мети після публічного звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

Президент зазначив, що Україна зараз особливо потребує посилення антибалістичного захисту.

«Я не можу поділитися всіма деталями, але нашій державі потрібна дуже значна кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, хоча зараз не можу сказати, яким саме він був. У мене була мета, коли я надсилав лист Путіну, і, думаю, ми отримали потрібний результат», — сказав Зеленський.

Лист Путіну — що відомо

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський вперше написав відкритий лист до очільника Кремля Володимира Путіна із пропозицією завершити війну через переговори. Його було оприлюднено на сайті Офісу президента.

У зверненні до Путіна Зеленський заявив, що Росія зазнає значних втрат, а Україна продовжує чинити спротив і отримує міжнародну підтримку.

Президент України наголосив, що Україна готова до припинення вогню та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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