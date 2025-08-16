Зеленський зробив заяву після розмови з Трампом і повідомив про подальші кроки

Український президент Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Український президент Володимир Зеленський 16 серпня після розмови з американським колегою Дональдом Трампом повідомив про додаткове скоординування позиції України з європейськими лідерами.

Про це Зеленський зробив допис на офіційному каналі.

«Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей», — написав він.

Реклама

Зеленський також наголосив на необхідності повернути додому тисячі наших людей, яких досі утримують в російській неволі.

«Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація», — додав він.

За словами Зеленського, він сказав Трампу, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.

«Санкції — це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України», — сказав Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент США після зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня заявив про «відмінний і дуже успішний день на Алясці». А для завершення війни Росії в Україні, вважає він, слід одразу перейти до мирної угоди, а не встановлювати режим припинення вогню.