Зеленський зробив заяву після зустрічі з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів

Президент України Володимир Зеленський з керівниками основних правоохоронних і антикорупційних органів / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський 23 липня провів нараду з керівниками основних правоохоронних і антикорупційних органів.

Про це глава держави повідомив на своєму каналі в Telegram.

«Зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був також Генеральний прокурор. Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог — російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже — реальне відчуття справедливості» — йдеться в повідомленні.

Реклама

Президент зазначив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без вироків та підкреслив, що «ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання».

Зеленський висловив подяку учасникам зустрічі, а саме СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору.

«Дякую за готовність працювати в команді — у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», — додав глава держави.

Зеленський також заявив, що «глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій» відбудеться наступного тижня.

Реклама

«А за два тижні має бути готовий спільний план — які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства» — підкреслив президент.

Що передувало

22 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №12414. Документ вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування певних кримінальних правопорушень під час воєнного стану.

Основною суттю поправок стала значна зміна підпорядкованості та зменшення незалежності двох антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Після голосування закон одразу підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, а згодом — президент Володимир Зеленський.

Реклама

Протестні акції з закликами до президента накласти вето на закон пройшли 22 липня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

У вечірньому зверненні президент заявив, що антикорупційна інфраструктура має працювати стабільно та без жодного зовнішнього впливу, особливо — без російського.

«Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше», — підкреслив президент.