Зеленський зробив заяву про "готовність" РФ до поступок для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не готова до реальних поступок для завершення війни. А заяви Москви про «готовність не захоплювати далі» не можна вважати поступками.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з німецьким віцеканцлером Ларсом Клінгбайлем у Києві, повідомляє УНІАН.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує шукати нові приводи, щоб не припиняти війну, ігноруючи ініціативи США та України щодо припинення вогню.

Росія неготова до поступок для закінчення війни

«Що стосується поступок Росії ­– мені про це невідомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони не готові захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які в Росії не контролюють, не мають відповідних спроможностей. Я вже не говорю, що все це, навіть діалог про це, — поза міжнародними правом», — висловився президент України.

Він зазначив, що детально поділився думками з цього приводу з президентом США Дональдом Трампом у присутності віцепрезидента країни Джей Ді Венса.

«Він знає мій погляд на все це», — додав Зеленський.

РФ відмовилася від припинення вогню і відмовляється від зустрічі на рівні лідерів

Президент акцентував, що Україна вже неодноразово підтримувала пропозиції щодо припинення вогню та переговорів без будь-яких умов, включно з варіантом тристоронньої зустрічі зі США та Росією. Однак Москва щоразу відмовлялася, вигадуючи дедалі нові причини. Так само відбувається і з переговорами на рівні лідерів держав.

«США запропонували всім ще в березні припинення вогню. Ми це підтримували без будь-яких умов. Я думаю, що це стало неочікуваним для „рускіх“. І тоді „рускі“ знаходили інші причини, чому не зупиняти цю війну. Ми дійшли до того, що може бути тристороння зустріч. І також на це не очікували «рускі», що ми підтримаємо, і знову знайшли причини, чому не зустрічатися. Запропонували альтернативу, а саме двосторонній формат, а потрім — тристоронній. І знову Україна без будь-яких умов підтримала цю інфраструктуру зустрічей — знову неочікувано для «рускіх», і зараз вони знову пробують знайти щось, що буде заважати їм закінчити війну«, — розповів Зеленський.

«Ми говорили (з Трампом — ред.), що якщо „рускі“ не погодяться на відповідний формат зустрічей, то Сполучені Штати Америки повинні зробити відповідні кроки. Сильні кроки, щоби зупинити Путіна», — резюмував український лідер.

Нагадаємо, напередодні Венс заявив, що Росія вперше за весь час повномасштабної війни проти України начебто пішла на серйозні поступки. За словами віцепрезидента США, «вони поступилися тим, що визнають територіальну цілісність України після війни». Ще одна поступка — Москва визнала, що не зможе встановити «маріонетковий режим» в Україні.

Дещо раніше, після зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, спецпосланець президента США Стів Віткофф також заявляв, що країна-агресорка пішла на поступки щодо України. Ці поступки не передбачають поглинання всієї території України.