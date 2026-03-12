Зеленський зробив заяву про компроміси для закінчення війни: на що він готовий

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не шукатиме прийнятних для всіх компромісів для завершення війни ціною територій держави. Він акцентував, що Україна продемонструвала безліч компромісів, але Росії потрібно дедалі більше і більше.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю виданню Politico.

Зеленський про «здавання» територій

Журналіст поцікавився у Зеленського, чи існує певна мета, досягнувши якої він міг би розглянути можливість передати Росії східні території України — як того вимагає Кремль.

Реклама

«Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно», — відповів український лідер.

Він також підкреслив, що завершення війни на умовах, які висуває Росія, може стати серйозним ризиком і навіть історичною помилкою.

Зеленський назвав компроміси України у мирних переговорах

За словами Зеленського, Україна вже продемонструвала значну готовність до компромісів, однак апетити Росії лише зростають.

«Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони [росіяни] не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про таку величезну кількість втрат», — зазначив президент.

Реклама

Він також нагадав про ситуацію минулого року, коли американська адміністрація закликала Україну погодитися на припинення вогню, попереджаючи, що інакше допомога може бути припинена.

«Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація», — пояснив Зеленський.

Територіальні поступки не зупинять війну

Нагадаємо, у лютому в інтерв’ю Financial Times Зеленський відкинув ідею територіальних поступок і тимчасового припинення вогню, наголосивши, що Росії не можна довіряти, а будь-яка пауза без гарантій безпеки лише дозволить Москві накопичити сили. Президент назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про потребу України у перегрупуванні «брехнею», заявивши, що країні потрібен кінець війни, а не пауза.

Тоді ж керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Кремль прагне захопити всю Україну, а не окремі регіони, тому територіальні поступки лише стимулюватимуть агресію. Буданов наголосив, що єдиним фактором стримування є ЗСУ, а українці ніколи не змиряться з окупацією.