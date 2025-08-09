Зеленський зробив заяву про контакти зі США щодо мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники з нацбезпеки європейських держав та України на зустрічі в Лондоні передали свою узгоджену пропозицію американській стороні для майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні в суботу, 9 серпня.

За словами українського президента, на зустрічі були представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі, а американську делегацію очолював віце-президент США Джей Ді Венс.

«Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни», — наголосив Зеленський.

У своєму зверненні президент також зауважив, що жоден з партнерів України не сумнівається «в можливості Америки зробити так, щоб війни не було».

«Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого», — нагадав він.

При цьому Зеленський додав, що контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях.

«Ми не робимо це публічно», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на двох проінформованих європейських посадовців повідомило про зміст узгодженої пропозиції України та Європи, яку передали американській стороні на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки у Лондоні.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».