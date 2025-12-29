- Дата публікації
Зеленський зробив заяву про міжнародні війська у контексті гарантій безпеки
За словами Володимира Зеленського, присутність міжнародних військ в Україні була ю посиленням тих гарантій безпеки, партнери вже пропонують державі.
Президент України Володимир Зеленський вважає присутність міжнародних військ у країні необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки.
Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.
Зеленський ствердно відповів на запитання про те, чи вважає присутність міжнародних військ в Україні необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки.
«Якщо чесно — так, я вважаю присутність міжнародних військ — це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують. І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародних інвесторів, що впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України», — висловився президент.