Зеленський зробив заяву про міжнародні війська у контексті гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський вважає присутність міжнародних військ у країні необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

Зеленський ствердно відповів на запитання про те, чи вважає присутність міжнародних військ в Україні необхідною умовою для будь-яких гарантій безпеки.

«Якщо чесно — так, я вважаю присутність міжнародних військ — це дійсні гарантії безпеки, це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують. І це впевненість українських громадян передусім, і цивільних, і до речі, і військових, а також це впевненість бізнесу українського і міжнародних інвесторів, що впевненість в тому, що Путін не прийде знову з агресією проти України, проти мирної України», — висловився президент.