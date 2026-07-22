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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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594
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Зеленський зробив заяву про мобілізацію після заміни Сирського: що планують

Практичний та ефективний процес мобілізації є головним пріоритетом для забезпечення реальної здатності Збройних Сил України виконувати всі поставлені оборонні завдання, вважає президент.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з попередніми і новим керівництвом армії, а також з в. о. міністра оборони Євгенієм Хмарою обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані.

Про це йдеться у Телеграм президента.

«Обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання — це практичний, ефективний процес мобілізації. Євгеній Хмара займається вирішенням тих питань щодо постачання для дипстрайків та мідстрайків, які обговорювалися цими днями з бойовими командирами та виробниками зброї», — зазначив він.

Мобілізація в Україні — останні новини

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада вже вдвадцяте подовжила мобілізацію і воєнний стан в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026-го.

Тим часом Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У більшості випадків військовозобов’язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звертатися до державних установ.

Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У більшості випадків військовозобов’язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звертатися до державних установ — якщо підстави для відстрочки залишаються чинними, її оновлять автоматично.

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Дата публікації
Кількість переглядів
594
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