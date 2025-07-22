Зеленський зробив заяву про нові переговори з Росією у Стамбулі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Нова зустріч української делегації з представниками агресорки Росії у Стамбулі може відбутися “найближчим часом”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, було проведене нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи.

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“Секретар РНБО України Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала”, - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Її очолить Рустем Умєров. У складі будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня. Зауважимо, турецькі ЗМІ інформували, що новий раунд може відбутися або 23 липня, або 24-го.

Своєю чергою, в Кремлі заявили, мовляв, Російська Федерація виступає за проведення третього раунду переговорів з Україною. Під час зустрічі, кажуть у Москві, сторони мають обмінятися думками про меморандуми, бо ці проєкти “діаметрально протилежні”.

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Дата публікації 17:05, 21.07.25 Кількість переглядів 81 Трамп зустрінеться з Путіним у Китаї? Цього не очікував ніхто