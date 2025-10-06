Зеленський зробив заяву про Орбана та вступ України до ЄС

Віктор Орбан та Володимир Зеленський / © press-centr.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії єдиним очільником уряду, який гальмував вступ Києва до Євросоюзу.

Про це глава держави висловився під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 6 жовтня.

За словами Зеленського, Орбан просто гальмує незворотній процес щодо вступу України до ЄС.

«Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це сьогодні одна людина, якій здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем’єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде (членом ЄС — ред.)», — наголосив президент.

На його думку, Орбан залишиться єдиним прем’єр-міністром в історії, який гальмував вступ України до ЄС.

Нагадаємо, напередодні Орбан вкотре заявив, що виступає проти вступу України до ЄС — головним чином через фінансові ризики. На його думку, членство змусить країни-члени Євросоюзу «платити Україні гроші» за різними програмами, і Угорщині це не подобається. Орбан вважає, що достатньо лише стратегічного партнерства з Києвом.

А ще Орбан сказав, що угорці не хочуть бути в ЄС разом з українцями, аби «не розділити їхню долю». Політик назвав долю України «дуже складною», оскільки країна «живе поряд з Росією» і постійно перебуває у стані війни.