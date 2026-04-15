Зеленський зробив заяву про повернення чоловіків із Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він хотів би, щоб українці, зокрема молоді чоловіки, поверталися додому з Німеччини. Однак, в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Зеленського, він чує і розуміє заклики німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо виїзду українців за кордон, однак наголосив, що Україна не може обмежити свободу пересування.

«В Україні діє закон — чоловіки, які не призовники, можуть вільно виїжджати. Так, я чую, що каже Фрідріх, і відповідаю: я не можу заборонити людям вільно пересуватися», — сказав він.

Український президент визнав, що для бюджету Німеччини соціальна підтримка та допомога, яку отримують українці в цій країні, є великим навантаженням.

«Я щиро дякую за те, що ви так допомагаєте цим людям. Я дуже хочу, щоб українці поверталися додому», — наголосив він.

Зеленський зазначив, що у Німеччині перебуває 1,3 млн українців і додав, що над поверненням їх додому повинні працювати міграційні служби обох країн.

Нагадаємо, у Міграційній службі Німеччини повідомили, що до цієї країни офіційно в’їхало понад 1,3 млн українців, згідно з даними станом на березень 2026 року. Серед них значну частку становлять чоловіки призовного віку, питання повернення яких стає дедалі актуальнішим.

Напередодні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує зусилля Києва щодо збереження людського ресурсу та готує механізми для повернення українських біженців додому. Мерц наголосив на важливості обмеження виїзду чоловіків призовного віку для оборони та відбудови України.

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.