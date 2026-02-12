Зеленський зробив заяву про причини звільнення Єрмака

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Розслідування з приводу корупційного скандалу в енергетиці не було причиною звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Atlantic.

«У мене були свої причини», — сказав він, не вдаючись у подробиці.

У виданні зазначили, що президент Зеленський роками чинив опір тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні щодо звільнення Єрмака, який був головним переговірником від України.

The Atlantic пише, що Єрмак «ворогував з низкою західних дипломатів і майже з усіма в оточенні Зеленського».

«Лише минулої осені, в день, коли слідчі провели обшук у будинку Єрмака в рамках розслідування корупції, президент погодився звільнити його», — нагадали у виданні.

Раніше розслідування УП встановило, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки продовжує зустрічатися та спілкуватися з високопосадовцями.

Зокрема, нещодавно Єрмак відвідував секретаря РНБО та ексміністра оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію на переговорах, в його приватному помешканні. Зустріч тривала близько трьох годин.

Нагадаємо, після звільнення з посади Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.