Зеленський зробив заяву про регулярні удари українською балістикою

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не раз успішно застосовувала ракети «Нептун» і в майбутньому планує регулярне використання власних балістичних ракет.

Про це глава держави сказав під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

«Ми не раз успішно застосовували „Нептуни“, наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети«, — заявив Зеленський.

Реклама

Він зазначив, що розвиток балістичних ракет — одне з ключових безпечних завдань для держави, усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України.

«Своя ефективна балістика — це одна з гарантій безпеки», — наголосив президент.

Він також висловився про потенціал оборонного виробництва України.

«Всі партнери України в світі знають — потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами», — сказав Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, у травні Зеленський поставив завдання прискорити створення українських балістичних ракет. Йдеться про ракети «Сапсан».

У червні глава держави інформував, що триває розробка можливості масового виробництва ракети «Сапсан».

В кінці червня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна офіційно розпочала масове виробництво ракети «Сапсан», і що вона у травні вперше була використана в бою. Ракета уразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.