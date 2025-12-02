Зеленський зробив заяву про результати переговорів зі США щодо мирного плану

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Делегація України та представники Сполучених Штатів Америки під час переговорів у Флориді доопрацювали Женевський документ щодо мирного плану.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований”, - наголосив глава держави.

За словами президента, секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров та учасники перемовин доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Українські дипломати, каже Зеленський, працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни і учасники Коаліції охочих були залучені до напрацювання рішень.

“Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами”, - додав президент.

Зеленський наголосив, що секретар РНБО буде на постійному контакті з Вашингтоном для визначення графіка подальших зустрічей.

Нагадаємо, у неділю у Маямі відбулися мирні переговори між Україною та США. Держсекретар Марко Рубіо підсумував зустріч словами про «досягнутий прогрес», але підкреслив, що «ще багато роботи попереду». Тим часом очільник української делегації Рустем Умєров продемонстрував оптимізм.

За даними джерел ABC News, делегації України та США порушили низку питань. Найскладнішим, розповіли джерело видання, було територіальне питання. ЗМІ з посиланням співрозмовника нагадують, що РФ продовжує висувати вимогу, щоб Україна відмовилася від неокупованої території Донбасу.

Сам Зеленський наголосив, що наразі є три ключові та найскладніші теми переговорів. За його словами, територіальне питання залишається «найскладнішим». Не менш важливими Зеленський назвав гарантії безпеки, де Україна очікує чіткої та предметної позиції від США та європейських держав.