- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив заяву про удари по Україні - про що попередив Кремль
Президент України попередив окупантів, що вони зазнаватимуть ударів у відповідь.
Росіяни повинні закінчити війну, або їм знадобляться бомбосховища.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.
«Вони (росіяни — ред.) мають розуміти, що Україна щоразу відповідатиме. Атакуватимуть нас — буде відповідь», — попередив президент.
Президент також заявив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що «ми — не терористи». Але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.