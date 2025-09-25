ТСН у соціальних мережах

Зеленський зробив заяву про удари по Україні - про що попередив Кремль

Президент України попередив окупантів, що вони зазнаватимуть ударів у відповідь.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росіяни повинні закінчити війну, або їм знадобляться бомбосховища.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios.

«Вони (росіяни — ред.) мають розуміти, що Україна щоразу відповідатиме. Атакуватимуть нас — буде відповідь», — попередив президент.

Президент також заявив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що «ми — не терористи». Але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.

