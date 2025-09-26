Зеленський зробив заяву про вибори в Україні: коли очікувати

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

«Якщо завтра Путін погодиться на перемир’я на будь-який термін — в Україні вже можуть бути вибори», — зазначив він.

Нагадаємо, очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що варто ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів.

«Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування тих процедур. Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством», — пояснив він.

Зазначимо, якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні б мали відбутись чергові парламентські вибори. А в березні 2024-го — президентські. Проте закон про воєнний стан чітко передбачає, що здійснювати голосування в умовах воєнного часу не можна.

Та й Конституція, як твердять багато знаних юристів, також не дозволяє голосувати під час війни.

Володимир Зеленський наголошує, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 1 лютого заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

В Офісі президента відреагували на цю заяву спецпредставника Трампа.

«Якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякають ці дві речі», — заявив радник президента України Дмитро Литвин.

У Центральній виборчій комісії пояснювали: президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану, згідно із законодавством, не проводяться.