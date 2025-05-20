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Зеленський зробив заяву про зустріч з росіянами після переговорів з Трампом
Америка й надалі має бути учасницею процесу наближення миру, адже саме США бояться в Росії.
Україна продовжує дуже активно працювати з міжнародними партнерами і обговорює з ними наступні зустрічі з росіянами, прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова.
Про це у вечірньому зверненні 20 травня сказав український президент Володимир Зеленський.
«Я говорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, з головою італійського уряду Джорджіє Мелоні, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, з президенткою Євросоюзу Урсулою. А також я говорив з прем’єр-міністром Норвегії Стере. Сьогодні мають ще відбутись мої розмови», — сказав Зеленський.
І, як додав президент, «день не закінчується».
«Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи. Дипломатія сильніше, коли всі ми разом. Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з вчорашньої розмови з президентом США Трампу», — сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості того, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії, адже саме американський вплив здатен зберегти багато життів.
«Якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами, прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова. І будь-якому форматі, який дасть результат», — додав президент.
Нагадаємо, на думку генерала Британської армії, Росія воюватиме проти України не з огляду на втрати, а через незавершені політичні цілі диктатора Путіна.
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