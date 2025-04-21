Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів в Лондоні: що сказав

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні переговори в Лондоні, спрямовані на досягнення безумовного припинення вогню в Україні.

Про це він заявив після розмови з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Щойно говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що безумовне припинення вогню є першим кроком до миру, і висловив подяку міжнародним партнерам за підтримку. Він також звинуватив Росію у затягуванні війни, посилаючись на події під час Великодня.

Під час розмови з Кіром Стармером також обговорювалася спільна робота в європейських безпекових форматах.

Як повідомляє “Суспільне”, у складі української делегації на переговорах в Лондоні буде керівник ОП Єрмак, очільник Міноборони Умєров, голова МЗС Сибіга та заступник керівника ОП Паліса.

Раніше повідомлялось, що завтра у Лондоні розпочнуться мирні консультації щодо врегулювання війни в Україні.