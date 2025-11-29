ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4341
Час на прочитання
1 хв

Зеленський зробив заяву щодо позиції США на переговорах про завершення війни

Українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів у Сполучених Штатах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відзначив конструктивну позицію американської сторони перед переговорами стосовно завершення війни, які відбудуться найближчим часом.

Про це він сказав у своєму зверненні увечері в суботу, 29 листопада.

Президент повідомив, що увечері за американським часом українська делегація, яка братиме участь в переговорах, уже перебуватиме у Сполучених Штатах.

«Буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну», — наголосив Зеленський.

За його словами, українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів.

«Я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами», — підсумував президент.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.

На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні.

29 листопада президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
4341
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie