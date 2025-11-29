- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 4341
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив заяву щодо позиції США на переговорах про завершення війни
Українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів у Сполучених Штатах.
Президент України Володимир Зеленський відзначив конструктивну позицію американської сторони перед переговорами стосовно завершення війни, які відбудуться найближчим часом.
Про це він сказав у своєму зверненні увечері в суботу, 29 листопада.
Президент повідомив, що увечері за американським часом українська делегація, яка братиме участь в переговорах, уже перебуватиме у Сполучених Штатах.
«Буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну», — наголосив Зеленський.
За його словами, українська делегація отримала необхідні директиви щодо ведення переговорів.
«Я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами», — підсумував президент.
Нагадаємо, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де обговорювався 28-пунктовий план припинення війни.
На основі проведених консультацій сторони підготували оновлений рамковий документ щодо припинення вогню в Україні.
29 листопада президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру.