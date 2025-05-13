Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 13 травня поспілкувався з журналістами.

Під час розмови він повідомив деталі потенційної зустрічі з Володимиром Путіним, та які наслідки можуть бути для РФ у разі його відмови. Також глава держави розповів про наслідки 30-денного перемир’я для України, а також про прохання від керівництва Китаю.

ТСН.ua зібрав головні заяви Зеленського.

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Зустріч у Туреччині

Глава держави підтвердив свій візит до Туреччини 15 травня. Там він матиме зустріч з лідером країни Реджепом Ердоганом.

«Я буду 15 числа в Туреччині і готовий до зустрічі з Путіним. Ми будемо зустрічатися з Ердоганом в Анкарі, але готові переїхати до Стамбула, якщо Путін хоче цього і скаже, що він полетить лише до Стамбула, а не до Анкари. Щоб не було жодних маніпуляцій, буде зустріч в Анкарі. І 15 травня вона буде відбуватися. Ми всі розуміємо з лідерами і працюємо заради одного — заради завершення війни», — зазначив Зеленський.

Як наголосив президент України, головним результатом потенційної зустрічі має стати припинення вогню.

Зокрема кремлівський диктатор Володимир Путін повинен підтвердити свій намір прилетіти на перемовини.

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Наслідки для РФ у разі відмови Путіна від переговорів

За словами Зеленського, якщо на зустріч у Туреччині не приїде Путін, тоді лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

«Якщо зустрічі з Путіним не буде — результату теж не буде, все зайшло вже достатньо далеко», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що відсутність лідера РФ на переговорах покаже небажання Путіна закінчувати війну.

Також Зеленський уточнив, що нові санкції проти Росії мають запроваджуватися не за вже вчинені акти агресії, а за фактичну відмову від мирного процесу.

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«Компромісів вже й так мільйон. Санкції — за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню», — сказав він.

Президент сподівається, що нові обмеження будуть не символічними, а реальними та потужними. Зокрема він звернув увагу на ініціативу сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає суворі заходи проти енергетичного та банківського секторів РФ.

«Те, що я бачив — достатньо сильний пакет. Якщо Європа додасть до свого пакета аналоги кроків США, ми були б вдячні», — сказав Зеленський.

Очікується, що питання санкцій обговорюватимуть на майбутньому засіданні європейських лідерів у середині або наприкінці місяця.

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Хто винен у зриві перемир’я

Зеленський заявив, що Україна виконала умови перемир’я, але РФ зірвала перемир’я та продовжує масштабні атаки.

Глава держави наголосив, що навіть під час оголошених РФ «режимів тиші» росіяни обстрілювали Україну — лише на Великдень було 1882 обстріли, 33 удари РСЗВ та 957 дронів.

Президент підкреслив, що Путін ухиляється від переговорів, хоча ідею припинення вогню підтримали Китай та інші країни.

Чого боїться Путін

Зеленський переконаний, що очільник Кремля не готовий до прямих переговорів, оскільки відчуває страх перед ними.

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Як наголосив президент, Україна показала готовність до миру, а Росія продовжує уникати переговорів.

«Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Я вважаю, що неприїзд Путіна, а знову ігри — це фінальна точка його демонстрацій», — сказав президент.

Український лідер наголосив, що РФ не готова до миру, та закликав західних партнерів виконати свої обіцянки й посилити тиск.

«Що вони не готові до закінчення війни. А значить всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації. Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки як мінімум сильного пакета від США санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо», — сказав він.

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Чого очікувати від 30-денного перемир’я

За словами Зеленського, Росія не зможе скористатися 30-денним перемир’ям для підготовки нового наступу. Адже, на думку українського лідера, цього часу недостатньо для обох сторін, щоб відновити сили.

«Тридцятиденне припинення вогню — це більш про деескалацію, про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться», — уточнив Зеленський.

Також президент України зазначив, що 30-денне перемир’я не вплине на постачання зброї.

«Коли Росія говорить, що ми хочемо, щоб в цей момент не було постачання тощо. Постачання так не йдуть. Це нікому не допоможе. І рускім це не допоможе. Зупиняться які постачання? Вони вже місяці є в Європі, та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для рускіх. Вони це розуміють» — заявив Зеленський.

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Хто може розмовляти з Путіним від імені України

Зеленський спростував російський наратив про «заборону» переговорів з Путіним. Він нагадав, що за Конституцією саме президент має виключне право вести переговори про суверенітет України.

«Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії чи інших країн. Згідно з Конституцією України, це мої права та обов’язки, до речі. Тому саме я і представляю інтереси нашої держави. І щоб не було цього сепаратизму, ми запровадили рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там скасувати — це виключно наратив РФ. Я собі нічого не забороняв», — зауважив Зеленський.

Президент підкреслив свою готовність до зустрічі з Путіним.

«Я готовий до зустрічі з цією людиною [з Путіним — ред.]. Я абсолютно розумію, про що говорити. Правда на нашому боці. Але вважаю, що нам треба зробити перший крок. Перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це. Передусім заради українців, але й заради будь-якої нації. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок», — наголосив Володимир Зеленський.

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Прохання від Китаю

Український президент розповів, що Китай та інші країни просили Україну не здійснювати атаки на Росію від 8 до 10 травня, оскільки Москву відвідуватимуть низка лідерів іноземних держав.

Також повідомив про сигнал із Китаю, який отримав Київ. Йдеться про підтримку Пекіном 30-денного припинення вогню, яке пропонує Україна.

«Також від Китаю та інших держав були сигнали, що було б справедливо йти до повного припинення вогню, і щоб в ці дати — від 8 до 10 травня — була безпека в регіоні, де будуть перебувати багато лідерів, зокрема Китаю», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє: жодних ударів на 9 травня по параду в РФ не було.

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Раніше Володимир Зеленський запропонував особисту зустріч Путіну у Стамбулі для мирних переговорів. Таким чином він перехопив ініціативу та водночас посилив тиск на Кремль.

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