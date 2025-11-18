ТСН у соціальних мережах

Політика
607
Зеленський зустрінеться у Туреччині із спецпредставником Трампа: у Кремлі відреагували

У Кремлі кажуть, мовляв, диктатор Путін “відкритий для переговорів”.

Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Представників агресорки Російської Федерації не буде у турецькому Стамбулі, де 19 листопада мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, начебто Москва не отримувала від Києва інформації про намір поновити переговори. Втім, каже він, у Кремлі чекатимуть на результати зустрічі Зеленського і Віткоффа.

Речник Кремля продовжує стверджувати, мовляв, “Росія залишається відкритою для переговорів”. Позиція Москви, зухвало наголосив Пєсков, “добре відома і у Вашингтоні, і у Стамбулі, і у Києві”.

Пєсков каже, що диктатор Володимир Путін не має “конкретних планів” щодо контактів з Віткоффом чи представниками турецького уряду. Втім, “фюрер” відкритий для розмови, додав прессекретар Кремля.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на турецьке джерело повідомило, що спецпредставник США Стів Віткофф прибуде до Туреччини, де 19 листопада зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленський.

Зауважимо, зараз Зеленський перебуває в Іспанії, але вже завтра у нього заплановані зустрічі у Туреччині. Глава держави анонсував активізацію перемовин. З його слів, є “напрацьовані рішення”, які будуть запропоновані турецьким партнерам.

607
