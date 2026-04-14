Зеленський зустрінеться з Мерцом: що відомо

Зеленський та Мерц невдовзі зустрінуться у Німеччині.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мерц, Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня здійснить візит до Берліна. Там мають відбутися переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як зазначила кореспондентка ТСН Ырина Кондрачук, президент України прибув із робочим візитом до Берліну. Оприлюднены выдповыдны кадри з аеропорту.

«Звідси українська делегація розпочинає дипломатичний тиждень у Європі», — додає вона.

Що відомо про переговори

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять подальшу підтримку України, а також питання, пов’язані з перебігом війни та міжнародними зусиллями для її завершення. Крім того, переговори можуть стати частиною ширшого діалогу із залученням європейських партнерів і союзників щодо безпекової ситуації та можливих політичних рішень.

Нагадаємо, Зеленський планує візит до Італії, щоб зустрітися з прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні. Переговори, як відомо, заплановані на 15 квітня у Римі в урядовій резиденції Палаццо Кіджі, однак деталі порядку денного офіційно не розкриваються.

